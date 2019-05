Sylvester Stallone, dezvaluiri terifiante: ”Dolph Lundgren aproape m-a ucis. L-am urat din prima clipa”

Sylvester Stallone google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sylvester Stallone a relatat momentul in care Dolph Lundgren ”aproape l-a ucis”, actorul fiind nevoit sa stea la terapie intensiva pentru patru zile. Toata lumea stie ca Stallone este un tip dur, insa acesta tocmai a marturisit ca era sa moara in timpul filmarilor la ”Rocky IV”. Personajul negativ interpretat de Lundgren, Ivan Drago, a devenit legendar, insa nu doar publicul l-a urat. Sylvester Stallone a marturisit, de asemenea, ca l-a urat sincer pe partenerul lui de ecran, in timpul unei ceremonii care s-a tinut in onoarea lui, la Festivalul de la Cannes din acest an. Vezi si: Sylvester Stallone va prezenta pentru prima data imagini din „Rambo V - Last ...