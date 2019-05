Sylvester Stallone va prezenta pentru prima data imagini din „Rambo V - Last Blood”, la Cannes

Sylvester Stallone google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actorul Sylvester Stallone va fi prezent la editia de anul acesta a Festivalului de Film de la Cannes, unde, pe 24 mai, va prezenta in premiera imagini din cel mai nou film in care a jucat, „Rambo V - The Last Blood”. Lungmetrajul, filmat in urma cu cateva luni, va fi prezentat la Palais des Festivals. Dupa un montaj care va evoca intreaga cariera a lui Stallone, aici va fi proiectat filmul „Rambo - First Blood” (1982) al lui Ted Kotcheff, care a fost restaurat. Scurtmetraj romanesc, in competite la Cannes Cel de-al cincilea film din franciza „Rambo”, „Last Blood”, va fi lansat pe 20 septembrie, dupa 37 de ani de la debutul seriei, cu „First Bl ...