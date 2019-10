Sylvie Goulard nu a reusit sa ii convinga pe deputatii din Parlamentul European pentru functia de comisar 

sylvie goulard google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Comisarul-desemnat al Frantei pentru piata interna, Sylvie Goulard, nu a reusit sa-i convinga miercuri pe deputatii din Parlamentul European. Eurodeputatii i-au solicitat clarificari suplimentare, in special in privinta presupusei angajari fictive a unuia din colaboratorii sai, inainte de a decide asupra candidaturii, relateaza Agerpres. La incheierea audierii, toate grupurile politice din Parlamentul European, cu exceptia colegilor sai liberali din grupul Renew Europe, au decis sa ii adreseze noi intrebari in scris, etapa prealabila pentru o a doua eventuala audiere, conform mai multor surse care au oferit informatii similare. Deputatii europeni, al caror vot este indispensabil in cazul tuturor comisa ...