Tabara anti-moțiune in PNL / SURSE

Un grup de parlamentari PNL consideră că partidul nu trebuie să intre la guvernare, au relatat surse liberale pentru STIRIPESURSE.RO, dar aceștia vor respecta linia partidului și vot vota pentru moțiunea de cenzură.

„E o greseala capitala, colosala, sa intram la guvernare. Am patit-o cu Ciolos si capacitatea de regenerare a PSD-ului este fantastica. Deja incepe sa se spuna de Dancila ca uite de fapt ce bine vorbeste si nici n-a disparut bine tiranul din peisaj. Lupta pentru majoritate trebuie sa se dea dupa prezidentiale, prin februarie”, spun surse parlamentare din PNL.

Deja s-a făcut o nouă listă cu ministere și oameni inclusiv din PSD în Guvern , dar o parte din liberali nu dau nicio sansa reala motiunii.

„E clar cu motiunea, e inchisa discutia. Ludovic stie ca nu va fi premier, de ce sa accelereze? PSD si ALDE stau in banci sau nu intra si e greu sa rupi pe unul sa vina sa voteze, ca daca vine e clar ca voteaza impotriva Guvernului si a doua zi trebuie sa isi caute partid. Era clar de la inceput ca e un fâs. Isi doreste cineva sa treaca motiunea? Cel mai interesat dintre toti era Ponta, sa ia primari, sa se consolideze si sa fie alternativa la PSD. Votam motiunea de cenzura”, mai zic surse liberale.

În tabăra liberalilor circulă ideea că UDMR și-a anunțat votul pentru moțiune tocmai pentru că maghiarii și-ar fi calculat că motiunea nu are sanse sa treaca, dar UDMR ar fi vrut să dea o lovitura de imagine pentru propriul electorat dupa evenimentele din Valea Uzului si sa arate ca taxeaza PSD.

Sunt și calcule cinice potrivit cărora inclusiv președintelui Klaus Iohannis i-ar conveni actuala situație.

„Nu stiu daca si Iohannis vrea sa aiba un Guvern al lui pana la prezidentiale, care sa deconteze urmatoarele luni. Care e principalul lui adversar? Sa nu uitam ca in Romania cea mai mare greutate o are votul negativ. Cu Dancila in continuare presedintele PSD si premier si cu Oprisan in dreapta ei pai este o paine de mancat”, au mai spus surse parlamentare din PNL.

De asemenea, la Palatul Cotroceni Iohannis s-ar fi arătat rezervat cu privire la șansele moțiunii de cenzură și ar fi recunoscut că opoziția nu are matematic voturile necesare debarcării Guvernului.

Potrivit lui Rareș Bogdan, ieri la la prânz erau 214 voturi garantate pentru moțiunea de cenzură și spre seară liberalii ar mai fi convins inca 4 parlamentari sa voteze.

Pentru adoptarea moțiunii este nevoie de 233 de voturi.

Plenul reunit al Parlamentului dezbate şi votează azi, începând de la ora 14.00, moţiunea de cenzură susținută de PNL, USR, PMP, UDMR, Pro România, o parte din minorități și o parte din independenți.