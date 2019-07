Tabara de astronomie Perseidele, Cotnari - Dealul Catalina, 10 - 13 august 2019

afis perseidele cotnari google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Biblioteca Judeteana „Gh. Asachi” Iasi, Primaria Comunei Cotnari, Biblioteca Publica Cotnari si Astroclubul „PEGAS” organizeaza Tabara de astronomie „Perseidele” – Vanatoare de stele, care se va desfasura pe Dealul Catalina, langa Cetatea Traco-Getica de la Cotnari, in perioada 10 - 13 august 2019, moment de varf al Perseidelor, cand pe cer se pot vedea cu ochiul liber chiar pana la 100 de meteori pe ora. Perseidele sunt cel mai stralucitor curent de meteori care apare pe bolta cereasca in fiecare an, in perioada 17 iulie - 24 august, deoarece Pamantul trece prin praful cosmic lasat de coada cometei Swift-Tutle. Noaptea va mai cuprinde observarea obiect ...