Tabara „Micii mesteri din Copou"

Tabara de creatie populara „Micii mesteri din Copou", ajunsa la cea de-a XII-a editie, se va desfasura in perioada 17 – 22 iunie 2019, in Parcul Expozitiei din Iasi. Evenimentul este organizat de Asociatia „Art – Mestesugurile Prutului", in parteneriat cu Primaria Municipiului Iasi, Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova" Iasi, Asociatia Dialog pentru Dezvoltare (ADD) Iasi, ASIM Iasi, Asociatia ROIS Iasi, Centrul de Informare Turistica Iasi. Amplasata intr-un spatiu emblematic al Iasului, vizavi de Gradina Botanica, tabara a devenit un reper, atat pentru mesteri, care se reunesc pentru a promova obiceiurile si traditiile zonei din care provin, c ...