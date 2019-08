Taberele din USR se bat pentru supremația in partid. Ce vrea fiecare “gașca”

Război total în USR, tabăra în fruntea căreia se află Dan Barna fiind tentată să preia guvernarea, în timp ce cealaltă tabără vrea să rămână în opoziție. USR se pregătește de alegerile pentru un nou Consiliu Național, astfel că luptele s-au acutizat. Analistul Mirel Axinte a prezentat cele două tabere care se vor bate pentru The post Taberele din USR se bat pentru supremația în partid. Ce vrea fiecare “gașcă” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.