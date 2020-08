Tabletele pentru elevi, in suspans. Calendarul de finanțare se intinde pana in primavara lui 2021

Guvernul a anunțat că a lansat programul de achiziție a tabletelor și produselor de protecție sanitară, din bani europeni, pentru școlile care se pregătesc de începerea noului an educațional. Numai că, așa cum a fost prezentat calendarul de finanțare, tabletele nu vor putea ajunge mai devreme de jumătatea anului viitor. „Finanțările, din fonduri europene nerambursabile, […] The post Tabletele pentru elevi, în suspans. Calendarul de finanțare se întinde până în primăvara lui 2021 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.