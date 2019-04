Tabloul "Landscape", de Adrian Ghenie, a fost adjudecat la pretul de 85.000 de euro

Adrian Ghenie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tabloul "Landscape", de Adrian Ghenie, a fost adjudecat in cadrul Licitatiei de Arta Postbelica si Contemporana, organizata de Artmark, la pretul de 85.000 de euro. Tabloul, ulei pe panza, de 101x 110 cm, fusese evaluat intre 80.000 si 120.000 de euro. A descoperit o bijuterie de acum 500 de ani, in timp ce cauta metale. Cat valoreaza In aceeasi sesiune, lucrarea "Arlechin", de Corneliu Baba, a fost vanduta pentru suma de 50.000 de euro. Opera este reprodusa in albumul "Corneliu Baba", ingrijit de Maria Albani, Fundatia Culturala Romana, 1997. Cele mai cunoscute reprezentari ale arlechinului sunt remarcate in preajma secolului al XX-lea, in spatiul european, la artis ...