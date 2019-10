Tamara Buciuceanu - Botez, in stare grava. Anunt de ultima ora de la Spitalul Elias

Tamara Buciuceanu Botez este in continuare internata la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Elias din Bucuresti, iar medicii au anuntat ca starea ei de sanatate s-a agravat.

Starea de sanatate a Tamarei Buciuceanu Botez s-a agravat, asta dupa ce in ultimele zile parea ca se simte mai bine. Actrita Tamara Buciuceanu Botez este in continuare intubata si ventilata mecanic, in stare severa in Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Elias. Reprezentantii institutiei spun ca aceasta agravare vine pe fondul decompensarii bolii cardiace de care sufera.

Actrita Tamara Buciuceanu Botez, in varsta de 90 de ani, a fost internata, la inceputul lunii octombrie, la Spitalul Elias din Capitala, din cauza unor probleme cardiace mai vechi. Apropiatii artistei spunea atunci ca starea actritei se inrautatise in ultima perioada, slabise, abia se mai putea deplasa si acuza dureri in piept.

Tamara Buciuceanu Botez este una dintre cele mai apreciate actrite romane de teatru, film si televiziune din generatia de aur. Este supranumita Doamna comediei romanesti”, fiind una dintre figurile legendare ale teatrului de comedie. A jucat in peste 25 de filme, personajul sau emblematic fiind profesoara Isoscel din seria Liceenii.

