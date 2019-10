Tamara Buciuceanu Botez ramane internata la Spitalul Elias. Ce spun medicii despre stare ei de sanatate

Sunt clipe grele pentru marea actrita Tamara Buciuceanu Botez. Indragita artista a ajuns de urgenta la spitalul Elias din Capitala. Medicii au anuntat ca actrita in varsta de 90 de ani este constienta, dar va ramane internata la Terapie intensiva. Marea artista are mai multe probleme de sanatate.

Tamara Buciuceanu Botez este internata la spitalul Elias. Artista are probleme cardiace mai vechi, iar acestea au adus-o din nou la spital.

Cand a ajuns la spital, Tamara Buciuceanu Botez prezenta o respiratie dificila, spun medicii. Actrita se afla acum la Terapie intensiva, medicii ii fac mai multe investigatii, este constienta si cu evolutie lent favorabila. Ea va ramine internata in spital si in urmatoarele zile sub supravegherea medicilor, din cauza faptului ca are o varsta inaintata si nu poate fi externata imediat. Apropiatii artistei spun ca starea acesteia se inrautatise in ultima perioada, slabise, abia se mai putea deplasa si acuza dureri in piept.

Tamara Buciuceanu Botez este una dintre cele mai apreciate actrite romane de teatru, film si televiziune din generatia de aur. "Doamna comediei romanesti" a jucat in peste 25 de filme, personajul sau emblematic fiind profesoara Isoscel din seria Liceenii.

