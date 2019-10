Tamara Buciuceanu-Botez se reface la... Terapie Intensiva

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Au aparut noi informatii despre starea de sanatate a actritei Tamara Buciuceanu Botez. Celebra actrita se simte mai bine, conform surselor medicale din Spitalul Elias din Capitala. "Este tot la Terapie Intensiva. Are o evolutie usor favorabila. Este constienta, cooperanta, vorbeste cu familia. Nu sunt modificari importante nici in plus, nici in minus referitor la starea de sanatate a pacientei", a explicat, pentru Click! purtatorul de cuvant al Spitalului Elias, Silvius Negoita. De asemenea, actrita Tamara Buciuceanu-Botez obisnuieste sa mearga la Spitalul Elias pentru controlul de rutina. Medical vorbind, actritei i-a aparut o acutizare a unor probleme cardiac pe care le avea de dinainte. "Dansa vine periodic la ...