Tamara Buciucianu, internata de urgenta la Spital

Tamara Buciuceanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tamara Buciuceanu-Botez ar fi fost dusa cu ambulanta, miercuri, la spitalul Elias din Capitala. Iubita actrita este sub supravegherea doctorilor de la unitatea medicala. Potrivit unor surse, actrita are probleme cardiace mai vechi. Miercuri dimineata a chemat ambulanta pentru ca acuza dureri in piept. Nu s-a intervenit chirurgical. De ce a anuntat Gabi Jugaru ca Tamara Buciucianu a murit? Ce declara el Tamara Buciucianu s-a retras de pe scena in urma cu cativa ani din cauza problemelor de sanatate cu care s-a confruntat. In urma cu 3 ani de zile, aceasta declarase intr-un interviu ca prefera sa isi vada de batranete, plus ca starea de sanatate nu ii permite sa mai joace in productii. ...