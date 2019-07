TAMTAM Festival va umple week-endul acesta Brașovul de turiști

TAMTAM Festival Braşov își deschide porțile pentru prima oară între 26 -28 iulie 2019, la Brașov. Muzica, teatrul, dansul, artele vizuale și filmul vor anima tot orașul, iar Centrul Vechi al Brașovului va fi scenă pentru cei peste 300 de artiști care se vor prezenta pe cele 7 scene ale festivalului. Scenele sunt amplasate în Piața Sf. Ioan, pe strada Republicii, pe strada Michael Weiss, în Piața Enescu, în Piața Paul Richter, la Poarta Ecaterinei, la Rectoratul Universității și în sălile cunoscute precum, Reduta și Centrul Multicultural al Universității ”Transilvania”. De asemenea, în Parcul Central, copiii vor avea ocazia să se bucure de ateliere de pictură, iar tinerii vor avea ocazia să folosească într-un mod artistic graffiti-ul pe panouri special amenajate. Programul începe vineri (26 iulie) la ora 16:00 și se termină la ora 22:00, iar sâmbătă (27 iulie) și duminică (28 iulie) toate scenele vor avea program între orele 12:00 și 22:00.

Într-un weekend din iulie, într-un oraș cu un patrimoniu impresionant cum este Braşovul, artiști din toată lumea invită întreaga comunitate să participe la un act artistic unic. Prin inovație în cultură și prin implicarea comunității în activități artistice generăm “Cetățenia Culturală”. Facem astfel auzite vocile artiștilor în oraș pentru a transforma inima țării, în inima culturală a Europei. Transformăm întreg centrul Brașovului într-o imensă scenă multiculturală în care vom surprinde prin calitate, varietate și versatilitate, 5 forme de exprimare artistică – muzica, teatrul, dansul, artele vizuale și filmul – ce își dau mâna într-o sărbătoare a frumosului, a armoniei și a bucuriei.

Am decis să construim o comunitate preocupată de artă, cultură și de spațiu public, să redăm cetatea locuitorilor săi, și să îi primim pe vizitatori cu inimi ce bat simultan.

Publicul are acces la evenimente precum: Opera Rock ”The One Born From A Star” – prima de acest gen din România, atelierul de teatru jazz Oana Pellea și Mircea Tiberian, piese de teatru cu Claudiu Bleonț și Magda Catone, concerte cu Luiza Zan, Alex Azevedo, Vibrate!, Alex Harding, Orkid Band, Irina Sârbu, Claudia & Nocturno Band, Kamerata Kronstadt și la peste alte 50 de concerte susţinute de formații de jazz, muzică clasică, alternativă, pop şi DJi. Pentru publicul cinefil, filmele artistice ”Moromeții 2” și ”The Florida Project” vor fi proiectate, iar programul festivalului este completat cu actori în cafenele care vor surprinde spontan vizitatorii, Claudiu Bleonț și Magda Catone, Teatrul Logos, expoziții și Brașovul văzut în Virtual Reality.

Pentru un inedit muzical, în cadrul festivalului TAMTAM, 4 piane sunt disponibile în oraș pentru cei interesați să încânte la rândul lor trecătorii, şi să devină pianişti de ocazie.

”Reacțiile entuziaste primite până în acest moment, atât de la brașovenii care au aflat deja de programul și conținutul festivalului, cât și de la artiștii invitați, de la parteneri și sponsori, ne indică faptul că împreună vom aduce un suflu nou în urbea noastră așezând-o acolo unde îi este locul, în rândul orașelor europene moderne, în care educația, cultura și educația prin cultură au roluri primordiale pentru dezvoltarea unei comunități echilibrate, sănătoase, în deplină armonie cu locul în care trăiește.

Brașovul merită acest fel de a face TAMTAM, are nevoie de un festival multicultural de excepție care să augmenteze toate valorile și tradițiile deja existente, care să aducă o nouă energie, atât pentru locuitorii săi, cât și pentru turiștii care ne vizitează.” a declarat Horia Mihail, directorul general și inițiatorul festivalului.

Ioan-Dragoș Dimitriu, directorul artistic al festivalului, completează: ”După cum spune și sloganul nostru – art to heart – ne propunem într-adevăr să aducem oamenii mai aproape de artă și să le inspirăm viețile prin evenimente de înaltă ținută. În cadrul TAMTAM vor veni artiști valoroși din țară, și din străinătate care vor acoperi o arie foarte largă de genuri ale celor cinci arte prezente în festival. Prin amplasamentul scenelor în centrul vechi al Brașovului vom oferi posibilitatea tuturor celor dornici să ia parte și la alte evenimente culturale pe care nu le-au mai experimentat înainte, având astfel posibilitatea să descopere ceva nou. TAMTAM își propune să redea Brașovului vitalitatea culturală pe care o merită și pe care o cere publicul de ani de zile.”

TAMTAM Festival este cofinanțat din bugetul local al Municipiului Brașov și de Consiliul Județean Brașov. Organizatorul TAMTAM Festival Braşov 2019 este Asociația Depoul de Artă Urbană.