Tanar constantean, prins drogat la volan si cu permisul suspendat

Polițiști din cadrul Biroului Rutier Constanța au identificat aseară un bărbat, de 20 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul I.C. Brătianu din municipiul Constanța, în timp ce se afla sub influența substanțelor psihoactive. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul Drug Test, rezultatul fiind pozitiv pentru consum de cannabis. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că bărbatul avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice.Tot aseară, polițiști din cadrul Biroului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 32 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia din stațiunea Mamaia, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.De asemenea, o patrulă mixtă, formată dintr-un polițist din cadrul Secției 5 și jandarm al G.M.J. Tomis Constanța, a depistat un bărbat, de 28 de ani, care a condus un autoturism dinspre bulevardul Aurel Vlaicu spre Șoseaua Mangaliei, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În cauze, au fost întocmite dosare penale.