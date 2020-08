Tanar diagnosticat cu COVID-19, dupa ce a revenit de la Costinesti. Alte 26 de persoane cu care a intrat in contact au fost trimise din concediu direct in carantina

Un tanar din judetul Dambovita care a mers la mare cu un autocar alaturi de alte 26 de persoane a fost diagnosticat cu COVID-19, dupa ce a revenit in Dambovita si a mers la spital. Cei 26 de turisti cu care barbatul a intrat in contact direct, ei deplasandu-se impreuna pana la Costinesti, au fost trimisi din concediu direct in carantina.