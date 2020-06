Tanar din Arges, cercetat penal dupa ce si-a asmutit cainele de lupta impotriva unui alt catel

Un tanar din judetul Arges este cercetat pentru ucidere a animalelor, cu intentie, fara drept, dupa ce s-a filmat in timp ce isi asmute cainele de lupta pe un alt catel, legat de un gard, si in timp ce loveste cu picioarele in cap animalul care nu se poate apara. Faptele au avut loc la inceputul anului si au fost sesizate la Politie in luna martie.