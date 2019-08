Tanar din Vaslui a jefuit un copil de 6 ani. Ce a urmat intrece orice limita

arest google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un tanar in varsta de 23 de ani a jefuit un copil de numai 6 ani. Intreaga fapta a avut loc in Vaslui. Concret, tanarul, abia iesit din inchisoare, i-a smuls copilului, de la gat, un lant de aur, pe care ulterior l-a amanetat, pentru a face rost de bani. Alt caz SOCANT loveste Romania: Un barbat a plecat cu un baiat de 9 ani dintr-un parc. era recidivist Presa locala informeaza ca numele tanarului recedivist este Vlad Mihaita Stamatin. Acesta de-abia se intorsese din penitenciar, acolo unde a ispasit o pedeapsa de 3 ani si 7 luni. Pentru fapta sa, barbatul a primit un mandat de arestare preventiva si, pentru 30 de zile, s-a reintors in Penitenciarul Vaslui, acesta fiind acuzat de furt. ''A ...