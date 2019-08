Tanar din Vaslui, internat la Iasi cu malarie, dupa ce a fost la munca in Africa

tantar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un tanar in varsta 24 de ani din judetul Vaslui este internat la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, fiind diagnosticat cu malarie, dupa ce a fost in Africa, la munca. Starea sa este buna. Pacientul a fost internat initial la Spitalul Judetean din Vaslui, iar marti, imediat dupa ce s-a confirmat ca are malarie, a fost transferat la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. Tanarul se intorsese de putin timp din Africa, unde fusese la munca. "Este vorba despre un pacient care a fost in Africa. Ieri (marti - n.r.) a fost adus la noi la spital, are o stare generala buna, fara probleme deosebite. Se afla sub tratament“, a declarat managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Carmen Dorobat ...