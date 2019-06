Tanar iesean, om de afaceri de succes, prezent in Studioul BZI LIVE

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Saptamana debuteaza cu o noua editie de interes BZI Live. Incepand cu ora 13:00 in studioul BZI Live va fi prezent un tanar antreprenor, Florin Vieru, care a dezvoltat un bussines unic in judet. Acesta va impartasi din experienta sa in strainatate, unde a muncit cativa ani, iar apoi s-a intors pe meleagurile natale unde a investit banii castigati si a reusit sa dezvolte o afacere de succes. Acesta va explica de ce a ales sa investeasca in acest domeniu si ce costuri presupune o astfel de investitie. Toate detaliile le veti afla de Florin Vieru, in cadrul emisiunii de la ora 13:00, moderata de Cristian Hitruc. Toti cei care au intrebari le pot adresa la rubrica de comentarii, pe BZI.RO sau in direct, ...