Tanar injunghiat, in urma unui scandal izbucnit intr-un apartament

cutit 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un tanar de 18 ani a fost injunghiat, duminica, in timpul unui conflict izbucnit in municipiul Campulung Muscel pe fondul consumului de alcool, politistii efectuand cercetari. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, in conflict au fost implicati patru barbati cu varste cuprinse intre 18 si 25 de ani. Cel mai tanar dintre ei a fost injunghiat in zona toracelui, fiind transportat in stare grava la spital. Exclusiv! Tanar injunghiat MORTAL in centrul Iasului! Criminalul i-a infipt un cutit in piept intr-o parcare din zona Anastasie Panu si a fugit! FOTO, VIDEO „Toti cei implicati au fost identificati si se afla in custodia politistilor. In cauza a fost intocmit dosar pen ...