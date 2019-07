Tanar, prins in trafic cu aproape trei kilograme de cannabis

droguri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un tanar in varsta de 31 de ani, din Bistrita a fost prins in trafic cu trei kilograme de cannabis asupra sa. In urma verificarilor de catre politisti s-a constatat ca barbatul avea permisul de conducere suspendat. Tanarul a fost condus la audieri, iar ulterior a fost dispusa masura retinerii pentru 24 de ore a acestuia, fiind cercetat pentru efectuarea de operatiuni cu substante susceptibile de a produce efecte psihoactive, trafic de droguri de risc si conducere fara permis. Zeci de tineri, depistati cu droguri, la Neversea ”Pe raza municipiului Bistrita, politistii Biroului Rutier au oprit in trafic un autoturism condus de un barbat, de 31 de ani, din Bistrita, in care se afla inca o pers ...