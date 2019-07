Tanara antreprenoare din Iasi, dezvaluie secretul unei afaceri de succes, intr-o noua editie BZI LIVE

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O noua editie de interes, marca BZI Live, se va desfasura incepand cu ora 13.00. Invitata moderatorului Cristian Hitruc este Laura Ignatoaie, o tanara antreprenoare din Iasi care, impreuna cu sotul a infiintat o afacere intr-un domeniu in plina dezvoltare. A investit numai 500 de euro in aceasta afacere si deja se bucura de succes. Produsele pe care le vinde sunt 100 % naturale. In ultimii ani, tot mai multe persoane deschid astfel de afaceri, Iasul fiind unul din judetele cu cei mai multi producatori de acest fel. Toti cei care au intrebari le pot adresa la rubrica de comentarii, pe BZI.RO sau in direct, accesand pagina de . Ai ratat una dintre emisiunile BZI LIVE?! Nicio problema, ...