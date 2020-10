Tanara carbonizata, langa o valiza, pe camp, in Giurgiu

Potrivit unor surse citate de Antena 3, o evaluare preliminară a medicilor legiști arătă că victima este o persoană de sex feminin, cu vârsta cuprinsă între 15- și 25 de ani, cu înălțime de 1,65 m. O investigație mai complexă urmează să fie defășurată la Institutul Național de Medicină Legală, pentru a putea fi găsite […] The post Tânără carbonizată, lângă o valiză, pe câmp, în Giurgiu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.