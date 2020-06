Tanara care i-a facut plangere penala vloggerului Colo este amenintata cu MOARTEA și cu VIOLUL

Andrada Cilibiu, tânăra care a făcut plângere penală împotriva lui Colo, e ameninţată cu moartea de fanii lui: „Unul dintre ei mi-a zis că dacă mă prinde, mă violează, altul m-a ameninţat că mă calcă cu maşina”.

Tânără care a sesizat autorităţile cu privire la declaraţiile făcute de vloggerul Alexandru Bălan, zis Colo, este supusă la un val de ameninţări online.

„Pe 1 iunie am redactat plângerea penală împotriva lui Alexandru Bălan, după ce am vorbit cu colegele mele de la Centru Filia. Ulterior, am trimis plângerea către procurori, poliţia s-a autosesizat şi am făcut o postare pe Facebook în care am scris că urmează să se facă dreptate în instanţă. Atunci au apărut ameninţările, mi-au scris comentarii şi pe Instagram şi pe Facebook, m-au sunat noaptea, chiar au postat story-uri despre mine”, precizează tânăra.

După arestarea lui Alexandru Bălan, înjurăturile şi jignirile s-au transformat în ameninţări cu moartea.

„Unul dintre ei mi-a scris că dacă mă prinde, mă violează. Altul mi-a zis că mă calcă cu maşina dacă nu îmi retrag plângerea. Am strâns toate aceste ameninţări şi am fost la poliţie”, a declarat tânăra.

Membră a Centrului Filia şi studentă, aceasta a primit sprijin şi din partea colectivului de profesori, care au semnat un mesaj de solidaritate şi s-au declarat împotriva intoleranţei, misoginismului şi instigării la ură şi violenţă. Alături de ei, şi alţi academicieni, cercetători, activişti şi studenţi şi-au exprimat solidaritatea.

Vlogger-ul Alexandru Bălan, cunoscut drept „Colo”, a fost reținut de polițiști marți seara, după ce a fost audiat mai multe ore de anchetatorii de la Secția 9 din Capitală.

Alexandru Bălan a fost reținut pentru 24 de ore și miercuri a fost eliberat sub control judiciar.

La începutul lunii iunie, Poliția Capitalei a deschis o anchetă după ce vlogger-ul Alexandru Bălan a afirmat, într-un videoclip postat pe Youtube, cu referire la adolescente, că unele dintre ele merită „să le dai cu palmele, să le ții cu capul de pereți, să le pui piciorul pe față”.