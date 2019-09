Tanara de 18 ani, data disparuta de familie. Politistii sunt in cautarea ei

Fostul secretar general al PSD, Codrin Stefanescu, considera ca presedintele Klaus Iohannis ar merita dat in judecata pentru "mizeriile spuse despre noi", dar tot el arata ca o plangere ar putea fi tardiva pentru ca nu mai exista legea care incrimineaza insulta si calomnia.

Angajații Societății Române de Televiziune vor declanșa, începând de astăzi, 2 septembrie, acţiuni de protest sub forma grevei prin exces de zel, informează MediaSind TVR. Sindicaliștii reclamă mai multe nereguli săvârșite în ultimii doi ani sub mandatul președintelui director general Doina Gradea.

Gheorghe Dinca este audiat astazi la sediul DIICOT din Capitala. Anchetatorii ii vor prezenta probele pe care le au impotriva acestuia. De asemenea, vor discuta si despre petele de sange gasite in locuinta sa. In cursul zilei de ieri, Gheorghe Dinca a fost adus si inchis in Arestul Central al Capitalei.