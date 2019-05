Tanara de 26 de ani, moarta in accidentul groaznic de la Bujoreni. Geanina era alaturi de sotul ei

Sfarsit tragic pentru o tanara de 26 de ani, victima a cumplitului accident de la Bujoreni, Valcea. Geanina se afla alaturi de sotul ei, in microbuzul care eventual i-a adus moartea.

Originara din Daesti, Geanina calatorea alaturi de sotul ei, atunci cand microbuzul, care se deplasa pe directia Sibiu – Valcea, a fost acrosat de semiremorca unui TIR ce venea din sens opus.

In urma accidentului, care a avut loc luni seara, tanara a fost grav ranita si transportata la spital in stare critica. A intrat in coma, insa a murit peste noapte, conform Gazeta de Valcea. Medicii s-au chinuit in zadar sa-i opreasca hemoragia craniana si abdominala.

Vinovatul este un cetatean din Belarus

In microbuz se aflau 12 persoane in momentul in care acesta a fost lovit si rasturnat. La volanul semiremorcii se afla un barbat in varsta de 34 de ani, din Belarus.

La fata locului s-au deplasat autoritatile, care au activat planul rosu de interventie.

