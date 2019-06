Tanara din Braila, condamnata la inchisoare pentru ca a dat spaga unui medic

O cățelușă din Argentina a impresionat pe toată lumea. De un an de zile, aceasta stă în fața închisorii unde este deținut stăpânul său.

Accident miercuri dimineata in Timis la o trecere peste calea ferata in apropiere de Lovrin. Un microbuz in care se aflau 7 oameni a fost izbit de un tren Regio.