Tanara din SUA, insarcinata in noua luni, ucisa de doua femei pentru a-i fura pruncul

Poveste de groaza in Chicago. O tanara de 19 ani a fost ucisa in luna a noua de sarcina de o familie care i-a scos fortat din pantec bebelusul. Detaliile cazului i-au socat chiar si pe anchetatori. Familia lui Marlen Ochoa-Lopez a ajuns la spitalul din Chicago ravasita de durere. Coplesit, tatal tinerei a avut nevoie de ajutorul medicilor pentru a-si reveni din soc. Tanara din SUA, ucisa de o femeie care cauta inlocuirea propriului copil decedat De trei saptamani isi cauta fiica de 19 ani, insarcinta in 9 luni. Intr-un final, fata a fost gasita moarta la periferia orasului. A fost ucisa pentru bebelusul pe care il purta in pantec. Brendan Deenihan, politist: Trebuiau sa sarbatoreasca venir ...