Tanara, violata dupa ce a sunat la 112 sa ceara ajutor pentru ca era urmarita de trei barbati

politia 112 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O tanara in varsta de 19 ani a sunat la numarul unic de urgenta de 112, in timp ce se afla pe marginea Dunarii, langa orasul Drobeta Turnu Severin, spunand ca este urmarita. Apoi, a fost violata, trei tineri fiind retinuti in acest caz. Purtatorul de cuvant al IPJ Mehedinti, Nicolae Lohon, a declarat ca fata a cerut ajutorul politistilor marti, anuntand ca este urmarita de trei tineri, in timp ce se afla pe malul Dunarii, langa Drobeta Turnu Severin. In momentul in care au ajuns la fata locului, anchetatorii au gasit-o pe fata care sunase la 112 si au pornit in urmarirea masinii indicate de aceasta, fiind prinsi trei barbati din comuna Balacita, care au fost retinuti pentru viol si complicitate. La sediu ...