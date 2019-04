Tanarul care l-a ENERVAT pe Liviu Dragnea cand i-a spus ca PSD nu a facut 'nimic' iși explica gestul: Eu i-am spus ce m-a durut

Ștefan Petrencic este tânărul care, în cadrul unui miting al PSD de la Suceava, i-a strigat lui Liviu Dragnea că PSD nu a făcut nimic la guvernare. Liderul PSD s-a enervat și i-a spus că ”nimic ești tu”, iar ulterior simpatizanții PSD l-au lovit pe ”sabotor”. Petrencic explică faptul că în 2016 a votat PSD cu speranța că se vor ține de promisiuni, dar între timp a văzut că nu se întâmplă nimic din ceea ce au promis.

Petrencic a spus că va face plângere penală împotriva celor care l-au lovit, iar dacă va câștiga procesul, banii îi va dona unul azil de bătrâni.

”Să știți că și eu am votat cu PSD-ul, dar mi-am dat seama că nu o să facă niciodată ceea ce promit. Eu i-am spus lui Dragnea ce m-a durut pe mine. La noi în comună, de exemplu, nu s-a turnat o palmă de asflat de zeci de ani, de la Revoluție. Nu avem locuri de muncă și suntem nevoiți să plecăm cu toții să muncim pe afară. Sunt tinichigiu auto și am muncit în ultimii ani prin Germania și Anglia. Fac plângere împotriva celor care m-au lovit și dacă o să câștig, nu mi trebuie nimic pentru mine. Donez toți banii unui cămin de bătrâni sau unui orfelinat. Eu nu am nevoie de bani. Le-am spus tuturor celor care mă sună să mă întrebe ce am nevoie. Am bani pentru că am muncit din greu pe afară. Vreau însă ca oamenii să priceapă că un singur om, oricât curaj ar avea, nu poate schimba un regim întreg. Trebuie să ne unim, să fie unitate între noi cei care ne-am săturat și să ieșim la vot”, a spus Ștefan Petrencic, pentru Podul.ro.