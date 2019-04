Tanarul din Ploiesti care i-a spart pahare in cap iubitei a fost condamnat la inchisoare

Robert Berechet, tanarul din Ploiesti care s-a filmat in timp ce isi tortura si umilea iubita de 17 ani, a fost condamnat la inchisoare.

Dupa ce a revoltat o tara intreaga cu imaginile socante in care ii sparge pahare in cap iubitei si o umileste in ultimul hal, tanarul a primit o pedeapsa... pentru pornografie infantila.

Condamnarea vine intr-un dosar in care a fost trimis in judecata, la sfarsitul anului trecut.

Astfel, „batausul din Ploiesti” a fost condamnat la 2 ani si 6 luni de inchisoare pentru fapta lui.

„Condamna pe inculpatul Berechet Robert Gabriel, arestat in alta cauza, la pedeapsa de: 2 ani si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de pornografie infantila, prev. de art. 374 alin. 1si 2 C.pen., in regim de detentie. Cu drept de apel la instanta superioara, in termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei”, se arata in decizie, conform Observator.

Va reamintim ca Robert Berechet, un tanar de 20 de ani din Ploiesti, a fost arestat, dupa ce mai multe filmulete violente in care isi bate si chunuie iubita au aparut online. Fata, originara din Buzau, a reusit sa scape si sa se intoarca la familia sa.

