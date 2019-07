Tanarul injunghiat, in timp ce isi apara sora, a murit

s604x0 victima crima google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fratele fetei atacate de iubitul gelos, care sarise in apararea ei, a murit la spital. Tanarul de 22 de ani, injunghiat la o petrecere, in timp ce isi apara sora de fostul iubit, care o injunghiase si pe aceasta, a murit la spital. Purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, Simina Roz, a declarat ca pacientul a murit sambata, in urma unui stop cardiac. 'Avea o plaga injunghiata la nivelul inimii. Din pacate, tanarul a intrat in stop cardiac, medicii au incercat sa il resusciteze, dar viata pacientului nu a mai putut fi salvata', a precizat sursa citata. Sora victimei, in varsta de 24 de ani, care fusese injunghiata in zona abdomenului, este in stare stabila, const ...