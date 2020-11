Tanase Stamule: Mentinem voucherele de vacanta; este un 'fake news' aruncat in spatiul public ca nu le vom mentine

Guvernul intenţionează să menţină voucherele de vacanţă, a declarat, joi, Tănase Stamule, consilierul pe probleme economice al premierului României, menţionând că informaţiile care au apărut în spaţiul public, potrivit cărora s-ar dori renunţarea la acestea, sunt ''fake news''. "Am avut şi sectoare economice pe care nu am putut să le ajutăm atât de mult pe cât am fi vrut să le ajutăm, în zona HoReCa în special. Am prelungit voucherele de vacanţă. Menţinem voucherele de vacanţă. Este un 'fake news' aruncat în spaţiul public că nu le vom menţine. Nu este adevărat!", a afirmat Stamule, la cea de-a VIII-a ediţie a evenimentului "Business Challenge". Acesta a adăugat că Executivul pregăteşte şi alte instrumente pentru scheme de ajutor de stat destinate industria HoReCa. "Avem această schemă de granturi şi de ajutor de investiţie de la Ministerul Economiei de 1,5 miliarde de euro, adică 7 miliarde lei care intră în economie din fonduri europene. Pregătim şi alte instrumente pentru scheme de ajutor de stat pentru industria HoReCa, tocmai pe bugetul de anul viitor. Acest sector va mai fi încă o perioadă afectat din motive de pandemie", a susţinut consilierul premierului. AGERPRES/(A - autor: Nicoleta Bănciulea, editor: Oana Tilică, editor online: Anda Badea)