Tanczos Barna, liderul senatorilor UDMR a anuntat ca are coronavirus

Senatorul UDMR, Tanczos Barna, a anunțat, pe Facebook, că a fost depistat cu COVID-19. El susține că se simte bine și că va începe tratamentul: „Mă vindec și totul merge înainte”. Senatorul UDMR, Tanczos Barna, a anunțat, vineri seara, pe Facebook, că are pneumonie, potrivit stiripesurse.ro „Azi (vineri_n.r.) am aflat că am pneumonie dublă. Virusul COVID-19 este responsabil pentru pneumonie. Să începem tratamentul. Mă vindec și totul merge înainte”, a scris senatorul pe pagina de socializare. El a spus că se simte bine. „Sunt complet bine. Nu doare nimic, sunt bine dispus, doctorii și asistenții sunt amabili, totul e ok”, a mai scris parlamentarul.