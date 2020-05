Tania Tudorica: Daca as mai avea o zi de trait și as sti…

Dacă as mai avea o zi de trăit și as sti, as rândui rapid cele lumești , îmbrățișându-mi copilele, le-as cere iertare pentru cele greșeli fără de voie, mi-as săruta nepotul, le-as zice sa citească in liniște cele scrise de mine pentru cei rămași , iar apoi mi-as găsi un loc sălbatic pe malul marii […]