Tantarii sunt in continuare cosmarul verii. Cinci specii noi, periculoase, au aparut in Romania

Tantarii sunt in continuare cosmarul verii in multe localitati din Romania. Parcurile din Bucuresti, de exemplu, sunt pline de copii care nu mai ies din casa fara spray-uri sau plasturi impotriva insectelor. Tratamentele nu dau rezultat, in timp ce medicii avertizeaza ca in acest sezon au aparut specii noi de tantari, care pot provoca boli tropicale. Parintii ii scot cu groaza pe copii din casa. Ziua este prea cald pentru plimbari, iar seara, cand se mai racoreste, ataca tantarii. Cel putin cinci specii noi de tantari periculosi au ajuns in acest sezon in Romania, din cauza incalzirii globale. Si alte cateva sute, in toata lumea. Medicii ne avertizeaza ca pot aduce si la noi boli tropicale grave.&