Tanti Elisabeta, batrana din Timis cu pensie de 27 de lei: „Nu ma crede nimeni…”

Elisabeta Vasiloni este o batranica de 82 de ani si e de loc din comuna Bucovat, judetul Timis. Femeia a muncit o viata la CAP, iar acum are o pensie de doar 27 de lei, doar ca nu o crede nimeni. Ca sa poata supravietui, batrana inca munceste in gradina si merge sa isi vanda produsele in piata din Deva. Cu o pensie de 27 de lei, la 82 de ani, Tanti Elisabeta are o rugaminte 27 de lei. Aceasta este pensia pe care o are Elisabeta Vasiloni, o batranica din judetul Timis. Ca sa supravietuiasca, femeia munceste in gradina, la 82 de ani. Batrana spune ca nimeni nu a crezut ca are 27 de lei pensie, asa ca a adus cuponul de pensii, sa arate tuturor ca spune adevarul. In plus, Elisabeta Vasiloni are o propunere pentru domnii cu pens ...