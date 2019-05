Tanti Nicolita lucreaza non-stop, zi si noapte, ca servitoare pentru o batrana din Italia. "Ma considera sluga. S-a intamplat sa sara la mine. Sa imi dea o palma". Dar sa vezi ce salariu lunar castiga romanca 

Tanti Nicolita google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O campanie a Stirilor Pro Tv scoate la iveala cosmarul prin care trec mii de romance care lucreaza in Italia ca ingrijitoare pentru oameni varstnici. Multe dintre ele au sfarsit insa chiar tragic din cauza conditiilor de lucru! In goana dupa un castig mai mare, multe romance renunta insa sa traiasca, stiind ca orele libere le sunt platite dublu. Campania “Sindromul Italia” a Stirilor Pro Tv prezinta modul in care romancele accepta un program non-stop, fiind in permanenta la dispozitia si cheremul celor luati in grija, chiar daca asta inseamna un trai cu anti-depresive. Ajung “badante” pe viata, cum le numesc italienii. Castiga la inceput cate 400 de euro lunar, muncind ad ...