Tara care a interzis Huawei inainte de SUA si de ce

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Huawei se afla in plin conflict cu Statele Unite ale Americii, dar americanii nu au fost primii care sa ia o asemenea decizie in privinta companiei din China. SUA a interzis companiilor americane sa mai faca afaceri cu Huawei, iar asta a dus ca Google sa taie suportul Android pentru compania din China, iar producatori de procesoare precum Intel sau Qualcomm sa renunte la a mai furniza componente pentru chinezi. Totusi, Statele Unite nu este prima tara care sa ia o astfel de masura impotriva Huawei. Probleme pentru producatorul de telefoane au aparut si in alte tari precum Australia, Noua Zeelanda, dar si Japonia. Autoritatile japoneze au hotarat pe 10 decembrie 2018 sa incheie afacerile cu Huawei si ZTE si primii trei operatori ...