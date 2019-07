Tara din Europa in care jumatate din masinile vandute sunt electrice. Pana in 2025 renunta la masinile traditionale

Masini electrice google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aproape jumatate dintre masinile noi vandute in primul semestru din 2019 in Norvegia au fost vehicule pur electrice, un nou nivel record. Statul nordic se pregateste sa renunte pana in 2025 la vanzarea masinilor pe benzina si motorina. Pentru reducerea poluarii si a emisiilor de carbon, Norvegia a introdus scutiri masive de taxe, iar utilizarea statiilor de incarcare si parcarile din centrul oraselor sunt gratuite, in timp ce liniile pentru autobuze pot fi folosite de masinile electrice. Astfel au crescut livrarile de vehicule pur electrice produse de Tesla, Nissan, Hyundai si BMW, scrie Agerpres. Brandurile care nu ofera versiuni complet electrice, cum ar fi Ford si Mercedes-Benz (divizia de lux ...