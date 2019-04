Tara in care se moare de prea multa munca da concediu fortat. Angajatii il refuza

Japonia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intrarea intr-o noua era imperiala este intampinata cu bucurie in Japonia, insa concediul de 10 zile acordat cu aceasta ocazie tuturor angajatilor ii nemultumeste pe majoritatea japonezilor, arata un sondaj de opinie al cotidianului Asahi. Traditionala "saptamana de aur" a fost prelungita, iar vacanta va dura anul acesta din 27 aprilie pana in 6 mai, inclusiv. Sondajul arata ca numai 35% din japonezi sunt satisfacuti de aceasta masura, in timp ce 45% se declara nemultumiti, scrie Agerpres. AFP citeaza declaratia unui angajat in domeniul financiar, la Tokyo: "Recunosc ca, avand 10 zile de vacanta dintr-o data, nu prea stiu cu ce sa-mi umplu timpul. As putea calatori, dar va fi plin si scump pes ...