Tara in care strainii castiga cel mai bine se afla in Europa si tocmai a liberalizat piata muncii pentru romani

Elvetia a depasit Singapore in 2019 si a devenit tara cea mai buna pentru expati, pentru munca si locuit. Potrivit unui studiu publicat de HSBC Holdings, Elvetia, care gazduieste unele dintre cele mai mari banci si companii din lume, tocmai a fost desemnata locul cel mai bun pentru a trai si a munci pentru straini. Tara Cantoanelor a facut un salt urias fata de clasamentul de anul trecut, cand s-a aflat pe locul 8. Salariul mediu anual in Elvetia este de 111.587 dolari, cu 47% mai mare fata de pachetul salarial mediu din cele 33 de tari analizate de HSBC. Sapte din 10 expati spun ca au mai multi bani de cand au inceput sa munceasca in Elvetia. Tara, cunoscuta pentru celebele statiuni pentru ski Zermatt, Ver ...