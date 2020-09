Targoviște, Pitești, Slatina – municipii care au ramas social-democrate

Primarul Târgoviştei, Cristian Stan, candidat din partea PSD, a câştigat un nou mandat, obţinând 17.046 voturi, ceea ce înseamnă 65,61% din totalul celor 25.978 de voturi valabil exprimate. Similar, Piteștiul a fost câștigat de Cristian Gentea, iar Slatina de Emil Moț. “Mulţumesc târgoviştenilor pentru susţinerea masivă! Mă înclin în faţa dumneavoastră! Continuăm împreună!”, a scris […] The post Târgoviște, Pitești, Slatina – municipii care au rămas social-democrate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.