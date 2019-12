Targul de Craciun din Cluj-Napoca, in top 10 cele mai frumoase targuri din Europa

Afis

Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca este pentru al doilea an consecutiv în top 10 al târgurilor de Crăciun din Europa.

Dacă anul trecut a fost pe locul 10, în acest an Clujul se află pe locul 8 în competiția Best Christmas Markets in Europe organizată de European Best Destinations, cu 14.442 de voturi.

