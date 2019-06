Targul National de ceramica „CUCUTENI - 5000” 2019

targ google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 28-30 iunie 2019, in Parcul Copou din Iasi, va avea loc cea de a XXXVII-a editie a Targului national de ceramica „CUCUTENI 5000”. Scopul manifestarii il constituie cunoasterea si promovarea ceramicii traditionale din cele mai importante centre de olarit din tara, avand ca invitati mesteri olari din Republica Moldova si Ucraina. Organizatorii evenimentului sunt Consiliul Judetean Iasi, prin Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Iasi, in parteneriat cu Primaria Municipiului Iasi. La editia din acest an,vor fi prezenti peste 120 de mesteri din: Arges, Bistrita, Catamarasti Deal si Dorohoi–Botosani, Branistea–Galati,Corund si Miercurea ...