Targul Regional al Firmelor de Exercitiu ”Pasi spre succes”

In perioada 10-11 mai 2019, in organizarea Colegiului Economic Administrativ Iasi, se va desfasura a VI-a editie a Targului Regional al Firmelor de Exercitiu "Pasi spre succes". Evenimentul este gazduit in Sala Pasilor Pierduti din cadrul Universitatii "Al.I. Cuza" Iasi, deschiderea oficiala a targului urmand a avea loc sambata, 11 mai 2019, incepand cu ora 9.30. Firma de exercitiu reprezinta o metoda interactiva de invatare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o conceptie moderna de integrare si aplicare interdisciplinara a cunostintelor, o abordare a procesului de predare-invatare care asigura conditii pentru probarea si aprofu ...