Tariceanu: ALDE s-a retras din alianta cu PSD; mi se pare corect si firesc sa renunt la sefia Senatului

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat luni că renunţă la funcţia pe care o deţine în Parlament pentru că "i se pare corect şi firesc" să o facă în urma retragerii ALDE din alianţa pe care a avut-o cu PSD. "Am fost preşedinte al Senatului ca urmare a unei înţelegeri politice între ALDE şi PSD în cadrul unei coaliţii care a vizat funcţiile din Parlament şi din Guvern. Având în vedere că ALDE a decis să se retragă din această alianţă, mi se parte corect şi firesc să renunţ la această funcţie pe care sper să fi încercat să o onorez cât mai bine. Le mulţumesc tuturor colegilor mei din Senat şi membrilor Biroului permanent cu care am lucrat în această perioadă pentru ducerea la îndeplinire a rolului de preşedinte al Senatului şi la îndeplinirea rolului pe care Senatul îl are în arhitectura constituţională a statului român", a afirmat Tăriceanu, la Senat. El a reamintit că anunţul demisiei îl va face, luni, în plenul Senatului. Referindu-se la senatorul ALDE Teodor Meleşcanu, susţinut de PSD pentru funcţia de preşedinte al Senatului, Tăriceanu a precizat că nu i s-a adus la cunoştinţă acest lucru, deşi a avut o discuţie cu el duminică seara. "Cu parlamentarii ALDE nu sunt negocieri. Nici discuţii. (...) Nu cred că poate cineva să propună o funcţie la ALDE, fără a discuta cu conducerea", a spus Tăriceanu. El a adăugat că nu a discutat nici cu colegii din PNL pentru susţinerea unui candidat la şefia Senatului. "Au vrut să mă contacteze şi am refuzat să discut pentru că văd că cei care aspiră la această funcţie au un comportament care mie mi se pare că este sub nivelul acceptabil al modalităţii de dialog în politică. Eu cred că în politică e normal să existe dispute, există probabil şi adversităţi, dar ele trebuie să se concentreze în jurul unor idei, în jurul unor proiecte. Dacă trecem la atacuri personale, atunci discursul coboară mult prea jos şi eu nu vreau să cobor la acest nivel. Atunci când va veni vorba de un vot în plenul Senatului, cei care se simt cu musca pe căciulă, că au acest discurs care este de periferie a politicii, să nu vină să ceară sprijin la noi", a mai spus Tăriceanu. AGERPRES/(A - autor: Livia Popescu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Adrian Dădârlat)