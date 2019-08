Tariceanu anunța o viitoare colaborare cu Ponta intr-o alianța politica: Vom avea grupuri parlamentare comune

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a anunțat miercuri că a hotărât, împreună cu liderul Pro România, Victor Ponta, încheierea unei alianțe politice și constituirea de grupuri parlamentare comune. ”Discuții fructuoase în această dimineaţă cu liderul Pro România, Victor Ponta : am hotărât o viitoare colaborare sub forma unei Alianțe politice! ALDE şi Pro România vor The post Tăriceanu anunță o viitoare colaborare cu Ponta într-o alianță politică: Vom avea grupuri parlamentare comune appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.