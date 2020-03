Tariceanu, atac dur la Iohannis: “A devenit doar președintele unei minoritați PNL”

Președintele ALDE Călin Popescu – Tăriceanu a lansat, luni, un atac dur la adresa lui Klaus Iohannis care, după multe zile de absență, a dat publicității o declarație de presă în cazul pandemiei cu noul coronavirus. “Domnul Iohannis, prin obsesia de a avea Guvernul lui, judecătorii lui, procurorii lui, Parlamentul lui, a devenit doar preşedintele The post Tăriceanu, atac dur la Iohannis: “A devenit doar președintele unei minorități PNL” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.